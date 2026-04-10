La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona para participar en un encuentro de gobiernos progresistas que reunirá a varios líderes internacionales. La cita marcará su primera visita oficial a España desde que asumió el poder en octubre de 2024. El encuentro contará con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a otros referentes regionales como Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario uruguayo Yamandú Orsi. Según explicó la mandataria mexicana, la reunión surgió como una iniciativa del expresidente chileno Gabriel Boric. La visita se produce en un contexto de acercamiento entre ambos países tras meses de tensiones diplomáticas. El vínculo bilateral había atravesado un momento crítico luego del pedido del Gobierno mexicano para que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la conquista. La falta de respuesta oficial derivó en un episodio sin precedentes: Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey Felipe VI a su asunción presidencial en 2024, lo que motivó que España tampoco enviara representación al acto, profundizando la crisis diplomática. En las últimas semanas, sin embargo, comenzaron a surgir señales de distensión. El propio Felipe VI reconoció que durante la conquista de América existieron abusos, un gesto que fue valorado por la mandataria mexicana como un avance, aunque insistió en la necesidad de profundizar el reconocimiento histórico. El encuentro en Barcelona buscará consolidar una agenda común entre líderes de perfil progresista en un contexto internacional marcado por desafíos económicos, sociales y geopolíticos. La participación de referentes latinoamericanos y europeos apunta a reforzar la cooperación política y el intercambio de estrategias. Además, la reunión podría funcionar como una plataforma para relanzar vínculos bilaterales, en especial entre México y España, tras el reciente proceso de recomposición diplomática. La presencia de múltiples mandatarios permitirá abordar temas regionales y globales desde una perspectiva compartida. En paralelo, Claudia Sheinbaum también ha buscado tender puentes con la monarquía española al invitar a Felipe VI al Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en conjunto en México, Estados Unidos y Canadá, en otro gesto que apunta a recomponer la relación entre ambos países.