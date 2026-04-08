La negociación política en Aragón entra en una fase decisiva. A dos meses de las elecciones, los equipos de Partido Popular y Vox mantuvieron este miércoles un encuentro en Zaragoza con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita formar Gobierno en la comunidad. El diálogo se produce en un contexto de presión institucional, con plazos definidos para evitar un bloqueo político. Las partes reconocen la necesidad de acelerar definiciones en un escenario donde el tiempo condiciona cada movimiento. En representación del PP, participó de forma presencial la diputada Marta Varela, mientras que el secretario general Miguel Tellado intervino de manera telemática. Por el lado de Vox, asistieron dirigentes clave del espacio, entre ellos Alejandro Nolasco, Montserrat Lluis, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero. Desde el entorno del PP señalaron que el encuentro representa una continuidad de los contactos previos y remarcaron la intención de alcanzar un acuerdo “cuanto antes”. La urgencia responde al calendario institucional que fija fechas límite para la investidura. La comunidad autónoma enfrenta un mes determinante. El plazo máximo para lograr un acuerdo que habilite la formación de Gobierno vence el 3 de mayo, fecha límite para evitar un escenario de repetición electoral. El dirigente popular Jorge Azcón aparece como la figura central de este proceso. Su continuidad al frente del Ejecutivo depende de un entendimiento con Vox que garantice los apoyos necesarios en las Cortes regionales. La negociación no solo gira en torno a la investidura, sino también a la distribución de poder y a la agenda política que definiría la próxima gestión. Temas como economía, vivienda y energía forman parte del eje de discusión entre ambas fuerzas. Mientras Aragón concentra la atención, las conversaciones entre PP y Vox también se desarrollan en otras regiones, como Extremadura. Aunque este miércoles no hubo reuniones formales allí, fuentes partidarias aseguran que los contactos continúan de manera simultánea. La estrategia de negociación paralela busca optimizar acuerdos en distintos territorios, con una lógica de equilibrio político entre ambas formaciones. Cada avance en una comunidad puede influir en las condiciones de otra. En este contexto, la dirección nacional de ambos partidos sigue de cerca cada instancia de diálogo. La coordinación entre niveles territoriales y dirigencias centrales se vuelve clave para cerrar pactos que definan el mapa político en varias autonomías.