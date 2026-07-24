Se insta a los españoles a rociar vinagre en la puerta de entrada una vez por semana este verano: por qué y para qué sirve

Con la llegada del calor, las plagas como hormigas, mosquitos y arañas invaden las entradas de las casas en toda España. Ante esta situación, un truco casero se ha viralizado: rociar vinagre en la puerta de entrada una vez por semana. Este remedio natural promete ahuyentar insectos de forma sencilla y económica.

Pero, ¿realmente funciona? ¿Cuáles son sus beneficios y limitaciones? Hay especialistas que analizaron en detalle esta práctica que miles de hogares están adoptando este verano, respaldada por recomendaciones de expertos en control de plagas y experiencias comunes.

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¿Por qué hay que rociar vinagre en las entradas?

El vinagre blanco, gracias a su alto contenido en ácido acético, genera un olor fuerte que resulta desagradable para muchos insectos. Este aroma interrumpe las feromonas y rastros químicos que utilizan las hormigas para orientarse, desorientándolas y evitando que crucen el umbral de la casa.

Empresas expertas como Orkin confirman que el vinagre puede repeler hormigas, mosquitos y arañas de manera temporal. Del mismo modo, Rentokil destaca su utilidad contra hormigas, ya que las hormigas perciben el olor incluso después de seco. Este efecto hace del vinagre una barrera natural ideal para puertas y ventanas durante los meses de mayor actividad insectil.

Beneficios de rociar vinagre en la puerta de entrada

Además de actuar como repelente, esta práctica ofrece ventajas adicionales:

Limpieza y desinfección : el vinagre posee propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayudan a mantener la entrada libre de gérmenes y moho.

Eliminación de olores : neutraliza malos olores causados por humedad o residuos.

Económico y ecológico : no requiere productos químicos agresivos, es seguro para mascotas y niños una vez seco y cuesta muy poco.

Prevención en verano: aplicado semanalmente, reduce la entrada de insectos por puntos concretos como marcos de puertas y umbrales.

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Cómo aplicar correctamente el truco del vinagre

Para obtener los mejores resultados, sigue estos pasos:

Mezcla vinagre blanco puro o diluido al 50% con agua en un pulverizador. Rocía generosamente el marco de la puerta, el umbral, esquinas y zonas de paso. Deja secar al aire libre. El olor intenso desaparece rápido para las personas, pero persiste para los insectos. Repite la aplicación una vez por semana, o cada 3-4 días si llueve o hay mucha humedad.

Limitaciones y consejos de los expertos

Aunque útil, el vinagre no es una solución milagrosa. Orkin advierte que su efecto es de corta duración y no elimina infestaciones ya establecidas, por lo que requiere reaplicaciones constantes. No es igual de efectivo contra todos los insectos y puede dañar ciertas superficies si se usa concentrado.

Expertos recomiendan usarlo como complemento, no como sustituto de un control profesional de plagas en caso de problema grave. Si la invasión persiste, consulta a una empresa especializada.