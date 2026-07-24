Trump impone nuevas tasas a España: Estados Unidos aplicará un arancel del 10 % a las importaciones de la Unión Europea. Foto: EFE

La Administración de Donald Trump anunció nuevos aranceles comerciales que afectarán a España a través del gravamen aplicado a los 27 países de la Unión Europea. La medida establece una tasa del 10% para las importaciones procedentes del bloque comunitario y sustituirá al arancel global temporal que Washington había impuesto anteriormente.

El Gobierno estadounidense justificó la decisión a partir de una investigación sobre las políticas contra el trabajo forzoso en distintos países. La nueva medida supone un nuevo capítulo en la política comercial impulsada por Trump y genera preocupación entre los sectores exportadores españoles que dependen del mercado estadounidense.

¿Qué productos españoles estarán afectados por el nuevo arancel de Estados Unidos?

El nuevo arancel del 10% se aplicará a las exportaciones españolas como parte del acuerdo general para la Unión Europea. Aunque la tasa afecta al conjunto del bloque, algunos productos cuentan con excepciones específicas establecidas por Washington y Bruselas.

Washington (United States), 27/05/2026.- US President Donald Trump speaks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House, in Washington, DC, USA, 27 May 2026. Trump held the meeting with members of his Cabinet amid ongoing US-Iran negotiations. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

La Comisión Europea confirmó que el nuevo gravamen se mantiene dentro del límite acordado entre ambas partes, que establece un techo general del 15 % para los aranceles estadounidenses sobre productos europeos. Bruselas consideró que la medida representa un punto de partida para continuar negociando futuras exenciones.

Entre los sectores con mayor exposición a la relación comercial con Estados Unidos se encuentran la industria alimentaria, los bienes industriales, los componentes aeronáuticos y otros productos con presencia en el mercado estadounidense. España, como miembro de la Unión Europea, quedará incluida dentro del nuevo esquema arancelario.

¿Por qué Trump decidió aplicar nuevas tasas a España y al resto de Europa?

La Casa Blanca sostiene que los nuevos aranceles responden a una investigación impulsada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington argumenta que las políticas de algunos países sobre la prohibición de bienes producidos mediante trabajo forzoso afectan a los trabajadores y empresas estadounidenses.

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Bruselas rechazó esa justificación y defendió que la Unión Europea cuenta con una normativa propia contra el trabajo forzoso. La Comisión Europea aseguró que el bloque no contribuye a este problema global y reclamó que Estados Unidos respete los compromisos comerciales alcanzados previamente.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo estadounidense limitara la capacidad de la Administración Trump para mantener algunos de sus anteriores aranceles globales. Ante ese escenario, el Gobierno estadounidense recurrió a nuevas herramientas legales para continuar con su estrategia de presión comercial.