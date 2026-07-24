Los incendios avanzan sin control en Madrid y Ávila: España pidió ayuda a la Unión Europea

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan fuera de control este viernes, pese a la declaración de emergencia nacional. La jornada está marcada por temperaturas elevadas y fuertes vientos, factores que han complicado significativamente las labores de extinción. La situación se ha agravado especialmente tras la unión de los principales focos activos en Madrid, mientras España ha solicitado apoyo a la Unión Europea (UE).

Los incendios iniciados en Almorox (Toledo) y en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) han terminado confluyendo en un único frente de fuego. Esta evolución ha obligado a evacuar tres municipios adicionales del suroeste madrileño y mantiene una trayectoria descontrolada debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los fuegos que afectaban a la región, el procedente de Almorox y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, forman ya “un único incendio”, considerado el “peor” registrado en la historia de la comunidad.

Alertas de emergencia y evacuaciones

El Ministerio del Interior ha emitido dos avisos ES-Alert para ordenar la evacuación de tres localidades madrileñas. De acuerdo con fuentes ministeriales, es la primera ocasión en que la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias utiliza este sistema de alerta durante una situación operativa de nivel tres.

“Esto es una emergencia real: Debido a la evolución de los dos incendios en la Com. de Madrid. A todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo: evacúen estos municipios. Posibles puntos de acogida: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas”, sostiene uno de los mensajes.

La Unión Europea refuerza la respuesta de España

Ante la magnitud de la emergencia, la Comisión Europea anunció el envío de cuatro aviones Canadair para colaborar en las tareas de extinción. Dos aeronaves procederán de Grecia y otras dos de Italia.

“Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar”, según la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen.

Los incendios avanzan sin control en Madrid y Ávila: España pidió ayuda a la Unión Europea EFE

La petición de ayuda se produjo después de que el Gobierno español activara el Mecanismo Europeo de Protección Civil durante la noche, con el fin de reforzar los recursos disponibles frente a los cuatro grandes incendios activos en la zona central del país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la situación como unos incendios forestales “dramáticos”, mientras que las autoridades madrileñas aseguran haber desplegado “el mayor dispositivo de su historia” para combatir las llamas.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitó la activación del mecanismo europeo de respuesta y requirió al menos cuatro medios aéreos de ala fija para la extinción. Grecia ya respondió ofreciendo dos aviones Canadair CL-415.

Miles de hectáreas arrasadas

Los incendios han devastado hasta el momento unas 9000 hectáreas en Ávila y alrededor de 6000 hectáreas en la Comunidad de Madrid. El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, advirtió que las próximas 24 horas serán “muy complejas” debido a la intensidad del viento prevista.

Novillo señaló que se ha materializado uno de los escenarios contemplados por los especialistas: la unión de los incendios procedentes de Almorox y San Martín de Valdeiglesias, que conforman ya “un único incendio”.

Según explicó el consejero, el fuego ha superado actualmente la capacidad de extinción disponible. “Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones meteorológicas”, afirmó.

Nuevas evacuaciones y máxima vigilancia

El frente principal del incendio avanza en dirección a Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, motivo por el cual se ha ordenado la evacuación preventiva de estas localidades. La población potencialmente afectada ronda las 9000 personas.

Además, existe preocupación por la posible llegada a territorio madrileño del incendio activo en Burgohondo (Ávila), aunque, según Novillo, no se espera que esto ocurra durante las próximas horas.

En las labores de emergencia participan más de 1100 efectivos de la UME, a los que se suman cerca de 1000 integrantes de la Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), además de otros recursos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica.

A primera hora de la mañana, más de 10.000 personas continuaban evacuadas en cuatro municipios madrileños: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, todos ubicados en el suroeste de la comunidad.

Balance nacional de incendios

La superficie afectada por incendios forestales en España durante el año ya supera las 114.000 hectáreas, según datos adelantados por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien sigue la evolución de la emergencia desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales.

La ministra destacó que esta cifra es cinco veces superior a la registrada durante el mismo período de 2025.

Por su parte, otras metodologías de medición, como la empleada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) del programa Copernicus, elevan el balance a 133.323 hectáreas arrasadas en España desde el comienzo del año, según los registros obtenidos mediante observación satelital.