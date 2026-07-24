Oficial | España cambiará los requisitos para argentinos que tengan este tipo de pasaporte antes de ingresar al país

España mantiene controles específicos para los ciudadanos argentinos que ingresan al país como turistas, incluso cuando no necesitan solicitar una visa para estancias cortas. Entre los principales requisitos se encuentra la presentación de un pasaporte válido que cumpla con las condiciones establecidas por la normativa europea para acceder al espacio Schengen.

El documento de viaje deberá estar vigente, haber sido emitido dentro de los últimos diez años y conservar una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen. Estas condiciones se aplican a los viajeros procedentes de países que no forman parte de la Unión Europea, como Argentina.

Sistema de Entradas y Salidas en los países del Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

La medida alcanza especialmente a quienes cuentan con un pasaporte argentino próximo a vencer o con características que no se ajustan a los estándares internacionales aceptados por las autoridades españolas. El incumplimiento de alguno de estos requisitos puede derivar en inconvenientes durante el control migratorio o incluso en la denegación de entrada.

¿Qué características debe tener el pasaporte argentino para entrar a España?

Los ciudadanos argentinos que viajen a España deberán presentar un pasaporte ordinario válido, expedido por las autoridades competentes de Argentina y con información suficiente para acreditar la identidad y nacionalidad del titular. El Ministerio del Interior español establece que los extranjeros deben ingresar con un documento de viaje vigente y reconocido por los acuerdos internacionales.

Además de la vigencia, el pasaporte debe cumplir con los criterios del Código de Fronteras Schengen. La normativa exige que el documento haya sido emitido en los diez años anteriores al ingreso y que mantenga una validez mínima de tres meses después de la salida prevista del área Schengen.

Los países del Espacio Schengen permiten a los colombianos ingresar sin visa, haciendo posible explorar destinos emblemáticos como España, Francia y Alemania.

Esto significa que un argentino que planea viajar a España por turismo, negocios o visita familiar deberá revisar la fecha de emisión y vencimiento antes de comprar los pasajes. Un pasaporte demasiado antiguo o con una fecha de caducidad cercana puede generar problemas al momento de abordar el vuelo o llegar a la frontera española.

También se recomienda que el documento se encuentre en buen estado de conservación, con los datos personales legibles y sin daños que puedan dificultar la identificación del pasajero. Las autoridades fronterizas tienen la facultad de comprobar la validez del documento antes de autorizar el ingreso.

¿Qué otros requisitos deben cumplir los argentinos para ingresar al espacio Schengen?

Aunque los argentinos no necesitan actualmente una visa Schengen para viajes de corta duración, el ingreso a España está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones migratorias. La normativa europea permite estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Además del pasaporte, los viajeros pueden tener que demostrar el motivo del viaje, contar con alojamiento reservado o carta de invitación cuando corresponda y acreditar medios económicos suficientes para cubrir su permanencia en territorio español.

Las autoridades españolas también pueden solicitar documentación adicional durante el control fronterizo para verificar que la persona cumple con las condiciones de entrada y que no existe una prohibición vigente para acceder al país.

Por otra parte, España avanza en la implementación de nuevos sistemas europeos de control fronterizo para viajeros de países externos a la Unión Europea. Estos mecanismos buscan reforzar la identificación de visitantes mediante registros digitales y controles biométricos dentro del espacio Schengen.

Para los argentinos que tengan previsto viajar, la recomendación oficial es revisar con anticipación la vigencia del pasaporte y toda la documentación necesaria para evitar retrasos o inconvenientes en el ingreso al país.