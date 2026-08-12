El precio medio de la luz para el jueves, 13 de agosto de 2026 en España será de 138.9 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 265 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 13 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 244,03 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 244.03 euros De 22:00 a 23:00 213.48 euros De 20:00 a 21:00 209.18 euros De 7:00 a 8:00 191.77 euros De 23:00 a 24:00 188.43 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 13 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 29,09 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 29.09 euros De 13:00 a 14:00 32.16 euros De 11:00 a 12:00 38.83 euros De 14:00 a 15:00 38.88 euros De 15:00 a 16:00 39.08 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 186.97 De 1:00 a 2:00 176.28 De 2:00 a 3:00 184.2 De 3:00 a 4:00 182.38 De 4:00 a 5:00 183.64 De 5:00 a 6:00 172.85 De 6:00 a 7:00 186.79 De 7:00 a 8:00 191.77 De 8:00 a 9:00 179.81 De 9:00 a 10:00 136.76 De 10:00 a 11:00 88.34 De 11:00 a 12:00 38.83 De 12:00 a 13:00 29.09 De 13:00 a 14:00 32.16 De 14:00 a 15:00 38.88 De 15:00 a 16:00 39.08 De 16:00 a 17:00 63.46 De 17:00 a 18:00 94.82 De 18:00 a 19:00 113.8 De 19:00 a 20:00 158.62 De 20:00 a 21:00 209.18 De 21:00 a 22:00 244.03 De 22:00 a 23:00 213.48 De 23:00 a 24:00 188.43

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 1,83%, lo que supone 119,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 51,76% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: