Incendios forestales | Comienza la recuperación en Almería tras el incendio que arrasó 7000 hectáreas: estas son todas las medidas.

La recuperación de las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ya ha comenzado tras la estabilización del fuego, que calcinó 7000 hectáreas y dejó un balance provisional de doce personas fallecidas, ocho desaparecidos oficiales y ocho heridos. La Diputación de Almería ha activado la fase de reconstrucción de los servicios e infraestructuras dañadas mientras las personas desalojadas regresan progresivamente a sus viviendas.

El operativo de recuperación se desarrolla de forma paralela a las labores de búsqueda de posibles víctimas y a la identificación de los fallecidos. Además, las administraciones mantienen desplegados efectivos sobre el terreno para garantizar la seguridad de la zona y avanzar en el restablecimiento de la normalidad.

La Diputación de Almería activa la recuperación de las zonas afectadas

El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA) ha iniciado este domingo la fase de recuperación de los servicios e infraestructuras dañadas por el incendio forestal de Los Gallardos, con el compromiso de asumir cualquier gasto de manutención o alojamiento derivado de la emergencia.

Tras darse por estabilizado el fuego, el CEDA celebró una reunión de urgencia coordinada con los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, en la que participó de forma telemática el presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Turre.

El objetivo prioritario es realizar una valoración exhaustiva de los daños para establecer las prioridades de actuación, prestando especial atención al estado de las carreteras provinciales y al abastecimiento de agua en todos los municipios afectados. La Diputación también recordó que puso a disposición del Puesto de Mando Avanzado maquinaria pesada de su Área de Fomento, además del servicio de voluntarios de Protección Civil y equipos de tratamiento familiar formados por psicólogos y trabajadores sociales para atender a la población afectada.

La unidad canina de Protección Civil de la Diputación continúa participando en el dispositivo de rastreo mediante batidas por las zonas afectadas para localizar a las posibles víctimas. Según ha subrayado García Alcaina, la prioridad absoluta son las personas afectadas, comprometiéndose a trabajar “sin descanso” y en coordinación entre administraciones para que la comarca recupere la normalidad lo antes posible.

Comienza la recuperación en Almería tras el incendio que arrasó 7000 hectáreas: estas son todas las medidas. EFE

El incendio queda estabilizado tras calcinar 7000 hectáreas

El incendio de Los Gallardos ha quedado estabilizado este domingo después de arrasar 7000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros. Esta evolución ha permitido que las cerca de 1000 personas que permanecían desalojadas puedan regresar de forma progresiva a sus hogares. Las buenas condiciones meteorológicas y el trabajo desarrollado desde el pasado jueves por el Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y los Bomberos del Levante Almeriense permitieron declarar estabilizado el incendio a las 11:00 horas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que el “cruento incendio” está “perimetrado y acotado, sin peligro de llama”. Según explicó, esta evolución supone “el principio del fin, por así decirlo, de este terrorífico incendio que ha abatido récords en cuanto a velocidad” en la historia de Andalucía.

La estabilización ha permitido rebajar la emergencia a situación operativa 1 y autorizar que “todo el mundo podrá volver a sus casas” durante este domingo “de manera progresiva” y “con todas las garantías”. Moreno también indicó que “casi todas (las viviendas) se han mantenido intactas” gracias al operativo de protección desplegado.

Mientras tanto, continúa el proceso de identificación de las doce víctimas mortales mediante pruebas de ADN y siguen las labores de búsqueda relacionadas con las ocho denuncias por desaparición. Tras las batidas realizadas durante la mañana, Moreno afirmó que tiene “la confianza certera, con un punto de certeza, de que no aparezcan ya más víctimas”.

El dispositivo del Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 11:00 horas de este domingo el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha calcinado 7000 hectáreas. Carlos Barba

Las administraciones mantienen el operativo y piden prudencia

Aunque la emergencia ha descendido a situación operativa 1, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que la Unidad Militar de Emergencias permanecerá en la zona. “La UME estará el tiempo que sea necesario, como hacemos siempre, para ayudar a la gente en lo que haga falta”, aseguró.

También continuará desplegado un retén de vigilancia y refresco formado por unos 90 efectivos del Infoca apoyados por medios aéreos, siete autobombas, una Unidad Médica, una Unidad de drones (USISEM) y un semipesado. Además, Protección Civil mantiene un dispositivo de apoyo con 61 voluntarios y 40 profesionales distribuidos en 18 zonas de búsqueda.

Durante la comparecencia conjunta, Moreno y Robles destacaron la coordinación entre las distintas administraciones y el trabajo realizado por los efectivos desplegados. “Ante las emergencias, todos unidos”, subrayó la ministra, mientras que el presidente andaluz afirmó que sin esa colaboración “inteligente, honesta” entre administraciones “hubiera sido muy difícil llegar a la estabilización a la que hemos legado, y probablemente hubiera habido más víctimas”.

Robles también destacó: “Tenemos que decirlo alto y claro, tenemos unos profesionales excepcionales con independencia del uniforme que lleven”. “Sintámonos orgullosos de nuestro país”, añadió.

Respecto a la investigación sobre el origen del incendio, tanto la ministra como el presidente andaluz pidieron prudencia y recordaron que el siniestro está vinculado de forma preliminar a la caída de un cable de alta tensión. “Vamos a esperar a que sea el juzgado el que determine”, zanjó Robles, quien insistió en que “solo los profesionales, insisto, solo los técnicos son los que pueden decir cuál es la estrategia más adecuada”.

Por su parte, Juanma Moreno lanzó una advertencia de cara al verano y pidió tomar “muy, muy, muy en serio la circunstancia que nos está trayendo el cambio climático” ante la media de entre 15 y 22 conatos de incendios diarios que registra Andalucía.