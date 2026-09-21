El ático de Chamberí regresa a la venta por 6,7 millones tras quedar desierta la primera licitación (foto: EFE)

La empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, volvió a poner este lunes a la venta en España el ático situado en el distrito madrileño de Chamberí que había adquirido en abril por 6,3 millones de euros. La nueva oferta mantiene un precio de salida de 6.694.201 euros más impuestos .

Según informó EFE a partir del anuncio publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, esta es la segunda tentativa de venta después de que la primera licitación quedara desierta al no presentarse ninguna oferta.

El Consejo de Administración de Planifica Madrid había acordado el pasado viernes mantener el inmueble en el mercado hasta recibir una propuesta que cumpla las condiciones previstas en los pliegos. La empresa está presidida por el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín .

Hasta cuándo se pueden presentar ofertas por el ático de Chamberí

La nueva convocatoria establece inicialmente un plazo de 30 días para presentar ofertas. El período finalizará el 21 de octubre de 2026 a las 23:59 horas.

La principal diferencia respecto del primer intento de venta es qué ocurrirá si vuelve a quedar sin comprador. De acuerdo con la nueva licitación, si durante ese primer plazo no se recibe ninguna propuesta, el procedimiento pasará a convertirse en una oferta pública permanente.

Esto significa que el inmueble podrá permanecer a la venta con carácter indefinido, salvo que Planifica Madrid decida retirar posteriormente la oferta. De esta manera, no será necesario abrir inmediatamente una tercera convocatoria si el plazo de octubre vuelve a finalizar sin interesados.

La primera licitación había concluido sin ofertas por el ático. El precio fijado entonces también era de 6.694.201 euros, por lo que Planifica Madrid decidió no modificar la cifra en esta segunda convocatoria.

Cómo es el inmueble que compró Planifica Madrid

El ático se encuentra en el paseo del General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí. Según los datos catastrales citados por EFE, tiene uso residencial y una superficie de 481 metros cuadrados, de los cuales 99 corresponden a una terraza.

Planifica Madrid lo adquirió en abril de 2026 por 6,3 millones de euros, aunque la operación no trascendió públicamente hasta el 29 de julio. Al día siguiente, la Comunidad de Madrid anunció su intención de vender el inmueble y destinar los fondos obtenidos a las tareas de reconstrucción tras los incendios registrados en la Sierra Oeste.

La empresa pública publicó la primera oferta de venta en agosto. Después de que el proceso terminara sin ninguna propuesta por el inmueble de Chamberí, su Consejo de Administración decidió mantenerlo en el mercado.

El ático de Chamberí regresa a la venta por 6,7 millones tras quedar desierta la primera licitación (foto: EFE) EFE

Para qué había comprado la Comunidad de Madrid el ático

Según la documentación difundida por la propia Comunidad de Madrid y recogida por EFE, el objetivo planteado para el inmueble era disponer de un “inmueble institucional” que contara con una zona de trabajo y un “área de descanso”.

La documentación contemplaba además que pudiera funcionar como “alojamiento ocasional” para autoridades de la Comunidad de Madrid o para personas que estuvieran en visita oficial. Estas finalidades corresponden a la justificación ofrecida por el Gobierno regional para la adquisición.

Asimismo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha desvinculado personalmente de la operación y ha sostenido que la gestión de inmuebles no forma parte de sus competencias.