Juan Carlos I afirmó que quiso dejar a los españoles “un último legado”, además de “las instituciones democráticas que les permiten vivir en paz desde hace 50 años”.

El rey emérito Juan Carlos I reivindicó sus memorias, Reconciliación, como un “último legado” para los españoles y afirmó que, “viva donde viva”, pertenecerá “siempre” a España. El antiguo jefe del Estado hizo estas declaraciones en Francia, donde recibió el Premio Saint-Simon por el libro escrito junto a la autora francesa Laurence Debray.

Juan Carlos I, de 88 años, recibió el galardón en La Ferté-Vidame, localidad del departamento francés de Eure-et-Loir donde el duque de Saint-Simon escribió sus memorias alejado de la corte. El rey emérito estuvo acompañado por su hija Elena y sus nietas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin.

El premio supone la segunda distinción literaria que recibe Reconciliación en Francia, después del Premio Especial del Jurado del Libro Político otorgado en abril por la Asamblea Nacional francesa.

¿Por qué Juan Carlos I considera sus memorias un “último legado” para España?

Durante su discurso de aceptación, Juan Carlos I explicó que decidió escribir sus memorias con la intención de dejar testimonio para el futuro. Según afirmó, el premio lo confirma dentro de la categoría de quienes “eligen dar testimonio antes que guardar silencio”.

¿Por qué Juan Carlos I considera sus memorias un “último legado” para España? EFE

El rey emérito reconoció que escribir el libro fue una decisión “más temeraria que prudente”, aunque señaló que estuvo impulsada por su voluntad de escribir “para la posteridad”. En ese contexto, vinculó sus memorias con su trayectoria al frente del Estado y con las instituciones democráticas españolas.

Juan Carlos I afirmó que quiso dejar a los españoles “un último legado”, además de “las instituciones democráticas que les permiten vivir en paz desde hace 50 años”. Ese legado, según explicó, consiste en “escribir mi parte de verdad, con autenticidad y sinceridad”.

El antiguo monarca también relacionó su experiencia con la del duque de Saint-Simon, quien escribió sus memorias después de alejarse de la corte. Juan Carlos I señaló que comenzó a trabajar en Reconciliación junto a Debray después de abandonar el Palacio de la Zarzuela en agosto de 2020 y trasladarse a Emiratos Árabes Unidos. “Necesité la distancia y la tranquilidad”, afirmó.

¿Qué dijo Juan Carlos I sobre su vínculo con Francia y España?

El discurso incluyó numerosas referencias a la relación histórica entre Francia y España y a los vínculos familiares del rey emérito con ambos países. Juan Carlos I recordó que por parte de su madre desciende de la casa de Orleans y que por parte de su padre desciende de Felipe V, primer Borbón español.

Juan Carlos I rey emerito y la princesa Leonor. Fuente: EFE.

También evocó el viaje de Saint-Simon a España y sus referencias a lugares como El Escorial, Aranjuez y Segovia. El memorialista francés también escribió sobre Felipe V y su relación con España y Francia.

Juan Carlos I reconoció su “debilidad por Francia” y estableció un paralelismo entre la vida itinerante de Saint-Simon y la suya. “Tengo una vida itinerante”, señaló durante su intervención.

Al finalizar su discurso, el rey emérito volvió a destacar su vínculo con España pese a vivir fuera del país desde 2020. “Recibir esta recompensa es un honor que me toca profundamente”, afirmó. “La recibo con mucha gratitud, para mí, pero también para España que quiero tanto, y a la que, viva donde viva, perteneceré siempre”.

El Premio Saint-Simon fue creado en 1975 y reconoce obras del género memorialístico. La edición de 2026 es la primera en la que el galardón recae en un rey. El premio está dotado con 5.000 euros, que Juan Carlos I y Laurence Debray decidieron donar a los organizadores del galardón.