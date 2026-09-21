“Objetivo jóvenes”. Esta frase resume el mandato que se impuso la banca española, tras el surgimiento de nuevos actores en el sector financiero.

Entre ellos destacan Revolut, MyInvestor, Trade Republic o N26, sociedades que fueron quedándose con porciones de mercado a un ritmo vertiginoso, y cuya agresividad en la captación de los clientes menos experimentados hizo que se prendieran las alarmas de las principales entidades financieras.

Con estos avisos como telón de fondo, los bancos fueron colocando en el mercado ofertas a medida para ese target. De acuerdo a BBVA, estas ofertas se centran en incentivos económicos en efectivo, cuentas digitales sin comisiones, herramientas de inversión competitivas y ventajas para viajar .

Banco Santander se metió de lleno en esta guerra y dio un paso más con una nueva propuesta de ahorro e inversión que amplía la gama de productos disponibles, mejora las condiciones económicas y facilita el acceso a los mercados financieros para los menores de 30 años.

En concreto, la entidad cántabra lanzó una nueva gama de fondos indexados que permite invertir desde 10 euros en tres de los principales índices bursátiles de España, Europa y Estados Unidos: IBEX 35, Euro Stoxx 50 y S&P 500.

Pero hay más. La entidad incorpora también a su oferta 15 ETF vinculados a criptoactivos, entre ellos Bitcoin, Ethereum y Solana, ampliando así las alternativas disponibles para los clientes que buscan exposición a este tipo de activos a través de instrumentos financieros cotizados.

Banco Santander mejora, además, las condiciones económicas de varios productos de inversión específicamente para los jóvenes. Así, la nueva tarifa de compraventa de acciones y ETF será de 1 euro por operación, mientras que la comisión de gestión de las carteras gestionadas se reduce al 0,4% para los clientes menores de 30 años.

“Estas carteras permiten delegar la gestión de la inversión en profesionales y acceder a seis alternativas globales con distintos niveles de riesgo, desde renta fija hasta una cartera agresiva, en función del perfil de cada inversor”, explica el banco en un comunicado.

Banco Santander amplía su oferta de inversión para jóvenes con fondos indexados, ETF y comisiones reducidas (foto: EFE) EFE

Cuáles son las diferentes opciones de inversión del Banco Santander

Los jóvenes pueden acceder a diferentes alternativas en función de sus objetivos, conocimientos y experiencia: desde fondos indexados para quienes buscan iniciarse con importes reducidos hasta acciones y ETF para aquellos que quieren tomar sus propias decisiones de inversión, o carteras gestionadas para quienes prefieren delegarlas en profesionales.

Asimismo, la amplitud de la oferta permite elegir entre un universo de más de 15.000 acciones y 3000 ETF de los principales mercados. “Si el cliente está interesado en un activo, acción o ETF que todavía no esté disponible en la plataforma, puede solicitar su incorporación para poder operar con él en un plazo de entre 24 y 48 horas”, aclara el comunicado.

50 euros para comenzar a invertir

El banco destaca que a esta oferta se suma la campaña “Dinero para invertir”, con la que Banco Santander quiere facilitar el primer paso a los jóvenes que todavía no invierten. ¿De qué manera? El banco asegura que la iniciativa bonifica con 50 euros a los clientes que se adhieran a la promoción y realicen la inversión mínima establecida.

De hecho, la campaña inicialmente disponible para jóvenes de entre 18 y 29 años que inviertan en fondos activos o indexados, ampliará en una segunda fase los productos incluidos en la promoción a acciones, ETF, carteras gestionadas y seguros de ahorro .

Si bien este es un producto menos conocido por los jóvenes, la entidad afirma que ofrece un ahorro periódico garantizado, con posibilidad de rescate en cualquier momento sin riesgo de mercado e incluso con algunas ventajas fiscales.

Banco Santander amplía su oferta de inversión para jóvenes con fondos indexados, ETF y comisiones reducidas (foto: Shutterstock) Shutterstock

El objetivo es ayudar a los jóvenes a dar sus primeros pasos como inversores, reduciendo algunas de las barreras más habituales, como la complejidad percibida, los costes de entrada o la falta de conocimiento financiero.

En este último ámbito, y en línea con su compromiso con la educación financiera, Banco Santander complementa su propuesta con formación gratuita para quienes todavía no saben cómo empezar y sin necesidad de ser cliente del banco. Los cursos están disponibles en la plataforma global de la entidad, Santander Open Academy, para mayores de 16 años hasta el 31 de diciembre.