Pedro Sánchez carga contra el ático de Ayuso: “Se ha comprado un aticazo con la pasta de los madrileños” .

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra de un ático en el barrio de Chamberí. Durante una entrevista en la Cadena SER, Sánchez ha asegurado que la operación “es lo que parece” y ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo madrileño.

Sánchez también ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que debe pedir explicaciones sobre la operación. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha respondido calificando de “patético” que el presidente del Gobierno critique la adquisición y ha defendido que ya se han dado “suficientes explicaciones”.

Sánchez acusa a Ayuso de comprar el ático con dinero de los madrileños

Sánchez se ha referido a la adquisición del inmueble durante una entrevista en la Cadena SER. El presidente del Gobierno ha afirmado que la polémica “es lo que parece” y ha acusado directamente a la presidenta madrileña: “Esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y se le ha pillado”.

El jefe del Ejecutivo ha criticado además la actitud del PP a la hora de reclamar transparencia y rendición de cuentas. A su juicio, el partido tiene un “problema serio” porque aplica la ley del embudo, “muy ancho para otros y muy estrecho para uno mismo”.

Sánchez también ha cuestionado las versiones ofrecidas por Feijóo y Ayuso sobre cuándo conocieron la operación. “ No puede decir que sabía lo del ático desde abril y esta señora decir que no sabía nada, o sea él lo sabía y ella no, hombre ”, ha señalado.

Pedro Sánchez carga contra el ático de Ayuso: “Se ha comprado un aticazo con la pasta de los madrileños”. Fuente: CAM CAM

El inmueble costó 6,3 millones y tiene 481 metros cuadrados

La empresa pública Planifica Madrid compró en abril el inmueble por 6,3 millones de euros. Se trata de un ático de 481 metros cuadrados y uso residencial que, según la Comunidad de Madrid, estaba destinado a utilizarse como despacho temporal de Ayuso mientras se realizaban las obras de reforma de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La operación no trascendió públicamente hasta el pasado 29 de julio, cuando fue publicada por El País. Un día después, ante la polémica generada, el Gobierno madrileño anunció que pondría el inmueble a la venta y que destinaría el dinero obtenido a la reconstrucción de la Sierra Oeste, afectada por el incendio registrado durante este verano.

Sánchez ha ironizado sobre las características del inmueble al referirse a la política de vivienda de la Comunidad de Madrid: “ Esto es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños y sin aplicar la ley de vivienda porque ella, claro, lo que necesita es un piso grande de 400 metros, 200 de terraza ”.

El presidente también ha lamentado la “sensación de impunidad” con la que, en su opinión, actúan algunos dirigentes de la derecha y ha asegurado que existen “dudas” sobre la celeridad de determinadas causas.

La Comunidad de Madrid ve "patético" que Sánchez critique la compra del ático de Chamberí. Shutterstock

Madrid responde a Sánchez y califica sus críticas de “patéticas”

El consejero madrileño Jorge Rodrigo ha respondido a las declaraciones del presidente del Gobierno y ha defendido la actuación de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a los medios durante una visita a Olmeda de las Fuentes, ha considerado “patético” que Sánchez critique la operación del ático.

“ Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es ”, ha declarado Rodrigo.

El consejero ha acusado además al presidente del Gobierno de intentar “explotar” y “retorcer” la polémica y le ha instado a centrarse en “sus casos de corrupción” y en la situación migratoria de Ceuta, donde, según ha afirmado, “no se ha tomado ni una medida coherente” en un mes.

De esta forma, la compra del ático de Chamberí vuelve a situarse en el centro del enfrentamiento político entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, después de que el Ejecutivo autonómico anunciara su intención de vender el inmueble.