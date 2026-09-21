El economista Gonzalo Bernardos analizó la situación económica de los hogares españoles y puso el foco en las diferencias entre las generaciones mayores y los jóvenes, con especial atención al acceso al empleo, la vivienda y el patrimonio.

Durante su intervención en el programa “Más vale tarde”, de laSexta, el profesor de la Universidad de Barcelona afirmó que “los mayores de 50 van francamente bien, sobre todo si ya han heredado” y destacó el peso de las transmisiones patrimoniales entre generaciones.

¿Cómo generan los españoles su riqueza?

Bernardos puso el foco en la situación de los menores de 40 años, que, según explicó, afrontan mayores dificultades económicas que las generaciones anteriores. “Los jóvenes cobran menos aunque tengan una titulación superior”, afirmó el economista durante su intervención televisiva.

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¿Qué dijo Gonzalo Bernardos sobre las herencias?

El economista también destacó el volumen de patrimonio que pasa de una generación a otra. “Estamos ante la transmisión de riqueza mayor de la historia de padres y abuelos a nietos e hijos”, afirmó.

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Bernardos vinculó esta situación con las dificultades que afrontan los jóvenes para alcanzar el nivel de patrimonio de generaciones anteriores. Su análisis se centró especialmente en las personas menores de 40 años y en las diferencias económicas que existen entre quienes han recibido patrimonio familiar y quienes dependen exclusivamente de sus ingresos laborales.

Por qué Gonzalo Bernardos sostiene que el 90% de la riqueza de la clase media-baja viene de la herencia

Para Gonzalo Bernardos, las herencias son uno de los factores centrales para explicar cómo una parte de la clase media-baja consigue acumular patrimonio en España. Durante su intervención en Más Vale Tarde, el economista resumió su análisis con una frase contundente: “En España, el 90% de la riqueza de la clase media-baja viene de la herencia”.

Bernardos planteó que la posición patrimonial de muchos hogares no depende únicamente de los salarios y de la capacidad de ahorro generada durante su vida laboral. Según su análisis, recibir una vivienda, dinero u otros bienes familiares puede convertirse en un elemento decisivo para acumular riqueza, especialmente entre quienes disponen de ingresos medios o bajos.

El economista relacionó esta situación con las diferencias entre generaciones. “Los mayores de 50 van francamente bien, sobre todo si ya han heredado”, sostuvo, mientras que los jóvenes afrontan mayores dificultades para alcanzar el mismo nivel patrimonial a partir exclusivamente de sus ingresos.

La importancia de la vivienda ayuda a contextualizar el planteamiento de Bernardos. Los hogares españoles concentran una parte relevante de su patrimonio en activos inmobiliarios, por lo que la transmisión de una vivienda entre generaciones puede modificar de forma sustancial la riqueza de quien la recibe.