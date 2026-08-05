Ayuso niega que fuera a vivir en el ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y dice que se usó para “hacer daño”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que el asunto se está utilizando para “hacer daño”.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, a preguntas sobre la compra del inmueble por parte de la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia, que posteriormente se puso en venta.

“Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años”, ha afirmado, negando cualquier intención de residir allí.

La polémica que envuelve a Ayuso y el ático comprado por la Comunidad de Madrid. María Aguilella Pardo

Qué ha respondido Ayuso sobre la compra del ático de Chamberí

La presidenta ha insistido en que se está mezclando el “dónde vive con dónde se va a trabajar”, en alusión a la explicación que ya dio la Comunidad sobre que el inmueble iba a utilizarse en otoño como oficina, debido a las obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Ayuso ha señalado que se trata de un tema del que “no tiene ni idea”, porque no es de su competencia conocer los detalles de esa compra.

También ha remitido a Planifica Madrid, que según ha dicho “compra y vende inmuebles todo el año”. Por ello ha derivado la información a la consejería de Presidencia, que asume el consejero Miguel Ángel García.

El nuevo destino para los fondos con los que se compró la vivienda. Fuente: EFE Mariscal

Por qué se ha puesto en venta el inmueble

Preguntada por la venta del ático, la presidenta ha afirmado que “ahora mismo no es necesario”, puesto que la Casa de Correos sigue operativa, por lo que considera mejor “vender y aprovechar ese recurso”, al igual que los inmuebles de la Gran Vía, para destinarlo a la reconstrucción tras los incendios.

“No se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión, teniendo una necesidad como la que tenemos. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión”, ha justificado.

Qué ha dicho sobre su vivienda particular

En referencia a la puesta en venta de la vivienda que comparte con su pareja, Alberto González Amador, que ha salido a la luz al mismo tiempo, Ayuso considera que se “hilan puntos” para “hacer daño” cuando se han “dado dos circunstancias a la vez”, e insiste en que “no tiene nada que ver”.

La presidenta ha añadido que sería “muy poco inteligente” que a estas alturas de su vida política se buscara una casa, y ha asegurado que no puede “esconderse” ni “vivir en un búnker”, porque tiene vecinos y “una vida normal”.

Sobre unos mensajes de apoyo distribuidos entre miembros del PP de Madrid para respaldarla, ha afirmado que esa práctica es “más vieja que el hilo negro” en política y que “lo hacen todos los gobiernos del mundo”.