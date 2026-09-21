Los arqueólogos que trabajan en el antiguo convento de Santa Clara, en Pontevedra, España, encontraron dos cerebros saponificados durante las excavaciones que se realizan en el complejo. El hallazgo, que se produjo en tres tumbas ubicadas en la zona del coro bajo, constituye un fenómeno de conservación extremadamente poco habitual.

Los restos, que previsiblemente pertenecieron a monjas que habitaron el convento, todavía no cuentan con una datación exacta. Sin embargo, por su posición arqueológica, los investigadores estiman que podrían corresponder a un periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX. Según explicó el arqueólogo de la Diputación de Pontevedra Rafael Rodríguez, se trataría del cuarto caso documentado a nivel mundial de este tipo, después de otros registrados en Argentina, Chile e Italia.

¿Qué significa que los cerebros estén saponificados?

La saponificación es un proceso que afecta a los tejidos grasos y que, bajo determinadas condiciones, puede favorecer su conservación . Aunque la presencia de un cerebro dentro de un cráneo no constituye por sí misma un hecho excepcional, los especialistas destacan que resulta mucho menos frecuente encontrarlo sin la estructura ósea que lo rodea.

¿Qué significa que los cerebros estén saponificados? EFE

“Que aparezca un cerebro dentro de un cráneo no es tan excepcional”, explicó Rodríguez, aunque señaló que sí resulta extraordinario “que aparezca sin la parte ósea”. Los dos restos encontrados en Santa Clara fueron trasladados a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela.

Los análisis que se realizarán en esa institución permitirán determinar con mayor precisión su composición, estructura y características. Los investigadores también buscan establecer una datación más precisa de los restos y ampliar el conocimiento sobre las personas enterradas en el antiguo cenobio.

¿Qué otros restos encontraron en el antiguo convento de Santa Clara?

Los cerebros saponificados forman parte de una serie de hallazgos realizados durante la intervención arqueológica del antiguo convento, que pasó a ser patrimonio público en 2021. Las excavaciones buscan aportar información para la rehabilitación del complejo y su futura integración en el Museo de Pontevedra.

¿Qué otros restos encontraron en el antiguo convento de Santa Clara? EFE

En el entorno del altar mayor de la iglesia aparecieron varios enterramientos. Entre ellos se encuentra el de una figura eclesiástica masculina, probablemente un capellán, que podría corresponder a la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII. El cuerpo conserva los zapatos y una casulla prácticamente íntegra, un tipo de preservación poco frecuente en los contextos arqueológicos de Galicia.

En la misma zona también se localizaron dos tumbas con restos de monjas, de las que apenas se conservan huesos pero sí los sudarios. Además, en uno de los laterales de la iglesia aparecieron dos enterramientos de infantes, uno de ellos todavía con zapatos. Los descubrimientos aportan nuevos datos sobre las distintas etapas de construcción y ocupación del convento desde sus orígenes, que se remontan al siglo XIII.