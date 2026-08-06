El Gobierno reclama la dimisión de Ayuso por la compra del ático y la Comunidad responde: “Usan Ceuta y el ático para tapar su incompetencia”

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha pedido este jueves la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por usar el “dolor” de los vecinos afectados por el incendio de la Sierra Oeste para “tapar las miserias” de la compra de un ático por parte del Ejecutivo regional.

Lo ha asegurado tras reunirse con los alcaldes afectados por el fuego, al ser preguntado por la compra de un ático en el barrio de Chamberí a través del ente Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia. Según explicó la Comunidad, el inmueble se adquirió para emplearlo como oficina temporal de la presidenta mientras durasen las obras en el Palacio de Correos.

Por qué el Gobierno reclama la dimisión de Ayuso

Martín ha señalado que Ayuso tiene que dimitir ante una situación “tremendamente grave” en la que, a su juicio, usa el dolor para tapar la “degradación democrática” de la Comunidad, en referencia a que el Ejecutivo regional anunció que vendería el ático un día después de conocerse su compra y que el dinero se destinaría a la reconstrucción de la sierra.

El delegado ha reprochado además que la presidenta escurra “el bulto” de dicha compra al consejero de Presidencia, lo que, según él, demuestra su “catadura moral”. También ha sostenido que el PP de Madrid quiere “salvar a la jefa a cualquier precio” y ha enmarcado el caso en lo que describe como una “podredumbre democrática” en la región.

El nuevo destino para los fondos con los que se compró la vivienda. Fuente: EFE Mariscal

Qué ha respondido el Gobierno de Ayuso

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha devuelto la crítica al presidente del Gobierno. Ha acusado a “la izquierda y la otra izquierda” de usar el caso del ático para “tapar sus vergüenzas” y su “incompetencia” tras la crisis migratoria de Ceuta.

García ha defendido que el inmueble “se compró para ponerlo al servicio de la Comunidad de Madrid”, pero que el nuevo contexto obliga a priorizar la reconstrucción de la Sierra Oeste, motivo por el que se decidió venderlo y sumar esos recursos a las medidas de recuperación. Ha insistido en que el ático no iba a ser una residencia para la presidenta y ha afeado que “la mitad de los ministros de este país y muchos presidentes autonómicos, incluso el presidente del Gobierno” dispongan de residencia oficial.

Qué dijo Ayuso sobre la financiación autonómica

En paralelo, la presidenta ha abierto otro frente con el Gobierno central. En un mensaje en la red social X, ha afirmado que Madrid es “siempre la región que más aporta al conjunto de España” y ha acusado a Pedro Sánchez de querer “sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños”.

Ayuso se apoyó en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), según el cual la Comunidad de Madrid aportó en 2024 el 26 % de sus ingresos al sistema común de financiación autonómica, por delante de Cataluña y Baleares. Las mayores receptoras, según el mismo estudio, son Extremadura y Canarias.