Santander, BBVA y CaixaBank adelantan el pago de las pensiones y jubilaciones: cuándo cobro en septiembre. Fuente: Elaboración propia

Los pensionistas que tienen domiciliada su prestación en Santander, BBVA o CaixaBank podrán cobrar las pensiones y jubilaciones de septiembre antes de la fecha oficial establecida por la Seguridad Social. Las tres entidades tienen previsto adelantar el ingreso y permitir que sus clientes dispongan del dinero durante la última semana del mes.

Santander y CaixaBank abonarán las pensiones el jueves 24 de septiembre, mientras que BBVA realizará el ingreso el viernes 25 de septiembre. De esta forma, los clientes de estos bancos podrán disponer de la mensualidad varios días antes del calendario oficial de pago.

¿Qué día paga Santander las pensiones en septiembre de 2026?

Los clientes de Santander recibirán el pago de su pensión el jueves 24 de septiembre de 2026. La entidad se encuentra entre los bancos que adelantan habitualmente el ingreso de las prestaciones respecto de la fecha oficial.

¿Qué día paga Santander las pensiones en septiembre de 2026?

El adelanto permite que los pensionistas tengan disponible la mensualidad antes de que comience octubre. La fecha corresponde al ingreso de la prestación ordinaria de septiembre y no supone el cobro de una paga extraordinaria.

Por tanto, quienes tengan domiciliada su pensión en Santander deben tener en cuenta el 24 de septiembre como fecha prevista de cobro este mes. El momento concreto en el que aparezca el dinero disponible puede depender de los procesos internos de la entidad.

¿Cuándo cobran los pensionistas de BBVA y CaixaBank?

En CaixaBank, el ingreso está previsto para el jueves 24 de septiembre de 2026. La entidad mantiene así su política habitual de adelantar el pago de las pensiones antes de la fecha oficial de la Seguridad Social.

En el caso de BBVA, los pensionistas tendrán previsto el abono para el viernes 25 de septiembre de 2026. Ambas entidades permiten de esta manera que sus clientes dispongan de la mensualidad antes de que finalice septiembre.

El calendario de estos tres bancos queda así:

Banco Fecha prevista de cobro Santander Jueves 24 de septiembre de 2026 CaixaBank Jueves 24 de septiembre de 2026 BBVA Viernes 25 de septiembre de 2026

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

El adelanto de Santander, BBVA y CaixaBank no modifica el calendario oficial de la Seguridad Social. Las entidades financieras pueden anticipar el dinero por decisión propia, pero la fecha oficial se mantiene.

Las pensiones se abonan a mes vencido y deben estar disponibles para los beneficiarios dentro del plazo establecido por la normativa. Por eso, el ingreso que algunos bancos realizan a finales de septiembre corresponde a la prestación que oficialmente se cobraría a comienzos de octubre.

Este mes, además de Santander, BBVA y CaixaBank, otras entidades también adelantan el pago. Bankinter prevé el ingreso para el 22 de septiembre, mientras que Banco Sabadell, ING, Kutxabank y ABANCA lo sitúan el 25 de septiembre. Pibank, por su parte, no adelanta el pago y mantiene el calendario oficial.

Los pensionistas que cobren mediante Santander, BBVA o CaixaBank no tienen que realizar ningún trámite para recibir este adelanto. El ingreso se efectúa de forma automática en la cuenta en la que tienen domiciliada la pensión.