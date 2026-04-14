La reunión entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping, marcó un punto de inflexión en la política internacional. Ambos líderes coincidieron en su visión sobre el escenario global y reforzaron una relación bilateral que escala al máximo nivel diplomático. El encuentro, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, dejó como resultado la firma de múltiples acuerdos y una sintonía política evidente frente a lo que consideran una amenaza al orden internacional impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. En paralelo, la agenda económica también avanzó con la firma de una quincena de acuerdos que buscan fortalecer el comercio bilateral. España apunta a reducir su déficit con China mientras amplía sus exportaciones, especialmente en el sector agroalimentario. El concepto de “estar en el lado correcto de la historia” se convirtió en uno de los ejes discursivos del encuentro. Tanto Sánchez como Xi coincidieron en que el derecho internacional atraviesa un momento crítico, con conflictos que, según señalaron, lo debilitan de manera constante. El presidente español ya había cuestionado acciones en escenarios como Irán, Gaza o Líbano. En esta ocasión, encontró respaldo explícito en el líder chino, quien utilizó términos similares para describir un contexto global marcado por tensiones crecientes y decisiones unilaterales. Ambos dirigentes también compartieron una crítica implícita hacia el rumbo que, a su entender, promueve Estados Unidos. Sin mencionar directamente a Trump en la reunión, sí aludieron a un modelo basado en la “ley de la selva”, una expresión que Sánchez retomó públicamente tras el encuentro. El paquete de acuerdos bilaterales abarca áreas clave como comercio, educación, cultura y sanidad. Entre los puntos más relevantes, se destacan las facilidades para exportar productos españoles como pistachos, higos secos y derivados del porcino al mercado chino. Además, se avanzó en la protección de indicaciones geográficas y en mecanismos conjuntos para enfrentar amenazas sanitarias como la gripe aviar, lo que refuerza la cooperación técnica entre ambos países. En el plano estratégico, España también busca posicionarse como actor relevante en proyectos científicos globales. En ese sentido, Sánchez propuso que la isla de La Palma sea sede del Telescopio de Treinta Metros, una infraestructura clave para la exploración del universo que cuenta con participación china. La visita incluyó, además, reuniones con el primer ministro Li Qiang y con el presidente legislativo Zhao Leji, en una jornada marcada por el fortalecimiento institucional y el acercamiento político entre ambas potencias.