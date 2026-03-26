El negocio del litio atraviesa una transformación acelerada. La competencia ya no se limita a extraer el mineral, sino a controlar cada eslabón de la cadena, desde el procesamiento hasta la producción de materiales para baterías. En ese escenario, los países productores buscan dejar de ser simples proveedores de materia prima. En ese contexto, Zimbabwe decidió avanzar con una medida contundente: prohibió la exportación de minerales en bruto y litio sin procesar, con el objetivo de impulsar la industrialización local y capturar una mayor parte del valor económico. La decisión fue confirmada por el Gobierno y responde tanto a problemas internos del sector como a una estrategia más amplia de desarrollo industrial. La prohibición marca un punto de inflexión en la estrategia del país. Zimbabwe ya había limitado en 2022 la exportación de litio en bruto, pero ahora amplía la restricción a todos los minerales sin procesar y a los concentrados de litio, que seguían saliendo en grandes volúmenes hacia mercados internacionales. El Gobierno justificó la medida por la existencia de irregularidades y pérdidas en el sistema exportador, pero también dejó claro que el objetivo es forzar a las empresas a invertir en procesamiento local. Con esta decisión, busca reducir la dependencia de exportaciones primarias y avanzar hacia una economía con mayor valor agregado. El trasfondo es económico y estratégico. Zimbabwe es uno de los principales productores de litio en África y exporta grandes volúmenes de concentrado, especialmente hacia China, donde se procesa para transformarlo en compuestos utilizados en baterías. Ese modelo implica que la mayor parte del valor se genera fuera del país. Por eso, el Gobierno apuesta a que las compañías desarrollen plantas de procesamiento dentro de Zimbabwe, lo que permitiría generar empleo, atraer inversión y aumentar los ingresos fiscales. Empresas vinculadas al sector ya han comenzado a construir instalaciones para producir derivados como el sulfato de litio, un insumo clave para la industria energética. La decisión no quedó limitada al plano local. Tras el anuncio, los precios del litio en China registraron subas ante el temor de una interrupción en el suministro, lo que evidencia el peso de Zimbabwe en el mercado internacional. Además, la medida introduce incertidumbre en la cadena global de baterías, altamente dependiente de países productores. Las empresas que operan en Zimbabwe ya comenzaron a ajustar sus estrategias, mientras gobiernos y compañías monitorean de cerca el impacto de una política que podría replicarse en otros países ricos en recursos naturales.