La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este martes, 15 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 28,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 152.547. Esta cifra refleja una variación del 1,19% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia claramente alcista: comenzó con dos subidas, tuvo una breve caída, encadenó cinco subidas, sufrió otra caída y cerró con una nueva subida, dejando un saldo neto ampliamente positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 15.74%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado un 31.26%. Dado que 15.74% es menor que 31.26%, podemos concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,92 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, reflejando el fondo de inversión disponible.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol). Su actividad incluye exploración y producción, refino y química, negocio comercial (movilidad, luz y gas) y generación baja en carbono/renovable.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolina, diésel, queroseno y GLP), químicos y lubricantes, además de electricidad. Cotiza en el Ibex 35, opera internacionalmente, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue cero emisiones netas en 2050.

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