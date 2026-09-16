La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 16 de septiembre de 2026 es de 29,68 euros y documentan un total de 127.413 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 1,02%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una clara tendencia alcista: 8 subidas y 2 descensos, con un bache temprano seguido de una racha prolongada, un retroceso breve y cierre con nuevo impulso.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol ha sido del 22.40%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 31.37%. Esto indica que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad registrada en el último año. La diferencia en estas cifras sugiere que, a corto plazo, las variaciones en el valor de la acción han sido menores, reflejando un período de menor inestabilidad.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 29,68 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.76B, reflejando el fondo de inversión disponible.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol). Su actividad incluye exploración y producción, refino y química, negocio comercial (movilidad, luz y gas) y generación baja en carbono/renovable.

Produce petróleo y gas, combustibles (gasolina, diésel, queroseno y GLP), químicos y lubricantes, además de electricidad. Cotiza en el Ibex 35, opera internacionalmente, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue cero emisiones netas en 2050.

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