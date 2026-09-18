Este viernes, 18 de septiembre de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.6647 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,37%.

En el mercado EUR/CNY, la cotización mostró una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -1.51% y en el último año acumuló -6.63%, reflejando una depreciación del euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una clara tendencia positiva, ya que ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos días. Este aumento refleja un fortalecimiento de la economía local y una mayor confianza en el mercado.

A pesar de esta tendencia favorable, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La evolución de la cotización permitirá evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.66%, es menor que la volatilidad anual del 5.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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