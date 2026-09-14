Este lunes, 14 de septiembre de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.724 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,75%.

En la última semana, la cotización euro/yuan cayó -1% y en el último año acumula -5.55%, reflejando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Después de cuatro días de análisis, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que refleja una mejora en la confianza del mercado.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la economía relacionada con el yuan, señalando un ambiente favorable para inversionistas y comerciantes en el corto plazo. La tendencia positiva puede ser indicativa de un fortalecimiento en la demanda o una estabilidad económica creciente.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.48%, es menor que la volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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