En la sesión de apertura de este martes, 15 de septiembre de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.719 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,75% en relación con el día anterior.

La cotización del euro frente al yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -1.13% y en el último año acumuló -5.65%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia negativa si comparamos con los días anteriores. Durante los últimos cinco días, la moneda ha experimentado una caída constante, reflejando un debilitamiento en su valor.

Este comportamiento sugiere que el mercado podría estar evaluando condiciones económicas que afectan la confianza en la moneda. Es importante monitorear estos cambios para anticipar posibles ajustes en las políticas monetarias.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan se sitúa en 4.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido de 5.58%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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