En la sesión de apertura de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7196 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,35% en relación con el día anterior.

El tipo de cambio euro/yuan cayó -0.85% en la última semana y -5.78% en el último año, indicando una depreciación sostenida del euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. A lo largo de los últimos seis días, se ha observado un aumento constante, lo que refleja un comportamiento favorable en el mercado.

Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables que están impulsando su valoración al alza.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.49%, es menor que la volatilidad anual del 5.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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