Este viernes, 12 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8205 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,1%.

En el mercado euro-yuan, la última semana subió 0.45%, pero en el último año la variación fue de -6.4%, señalando un sesgo bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento refleja un interés creciente en la divisa, lo que puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía china.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que puede ser influenciada por factores económicos globales y decisiones políticas internas. La estabilidad o el fortalecimiento de la moneda podrían tener repercusiones en el comercio internacional y en la inversión extranjera.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 6.59%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 6.49%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.