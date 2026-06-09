Este martes, 9 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8126 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,22%.

La cotización entre el euro y el yuan muestra una tendencia bajista: en la última semana registró -0.59% y en el último año acumuló -5.75%, señalando una caída sostenida.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. Esta alza refleja un mayor interés y confianza en la divisa, lo que puede ser un indicativo de un ambiente económico favorable.

Sin embargo, es importante seguir de cerca esta evolución, ya que la consistencia en el aumento del valor de la moneda será fundamental para consolidar esta tendencia. Un cambio repentino podría alterar el panorama actual.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan se sitúa en un 6.6006 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.5147 %.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels). Carlos_Pernalete

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.