ElEuro y yuan cotiza a 7.8261 CNY este jueves, 11 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,18% en relación con el último día.

La cotización Euro/Yuan mantiene una tendencia bajista: cayó -0.5% en la última semana y -4.85% en el último año, reflejando depreciación sostenida.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este incremento puede ser resultado de factores económicos favorables que impulsan la confianza en el yuan. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su sostenibilidad en el tiempo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 6.76%, es superior a la volatilidad anual del 6.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.