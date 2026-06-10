Este miércoles, 10 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8283 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,37%.

La cotización del Euro frente al yuan cayó -0.38% en la última semana y acumula un descenso de -4.56% en el último año, señalando una tendencia bajista en este período.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda hoy presenta una tendencia al alza, continuando el comportamiento positivo observado en los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la valoración de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

El comportamiento de la cotización indica un clima de confianza en el mercado, lo que podría influir en futuras inversiones y decisiones económicas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que es del 7.01%, es mayor que la volatilidad anual del 6.52%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.