La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 5 de agosto de 2026 es de 4,43 euros y documentan un total de 35.998 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,73%.

En los últimos 10 días, Mapfre se mantuvo lateral, con igual número de caídas y subidas y un leve repunte al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre durante la última semana ha sido del 9.29 %, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.04 %. Dado que la volatilidad semanal (9.29 %) es menor que la volatilidad anual (21.04 %), se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el variado desempeño de todo el año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.