En la apertura de mercados de este lunes, 3 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,45 euros y registran un volumen de 54828 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,36% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización mostró un sesgo alcista con 7 avances y 3 retrocesos, incluida una breve corrección a mitad de periodo y un repunte final de tres días consecutivos que refuerza el impulso.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre durante la última semana se sitúa en 7.88%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 21.05%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la empresa ha mostrado un comportamiento mucho más estable en la última semana, con menos variaciones en su cotización.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.