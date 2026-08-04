Este martes, 4 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,41 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 57.852. Esta cifra refleja una variación del -0,27% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, la cotización de Mapfre mostró un comportamiento mixto (cinco subidas y cinco bajadas), con rachas breves y un cierre con dos descensos consecutivos, lo que sugiere un balance lateral sin tendencia clara.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre durante la última semana ha sido del 9.56%, mientras que su volatilidad anual es del 21.05%. Dado que el 9.56% es menor que el 21.05%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño a lo largo del año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.