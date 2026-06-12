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La cotización entre el euro y la libra esterlina muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.05% y en el último año acumula -0.36%, indicando una depreciación gradual.

En la sesión de apertura de este viernes, 12 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8631 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Esta subida sugiere un clima favorable para la economía relacionada con la libra, generando optimismo en los mercados.

Sin embargo, a pesar de esta mejoría reciente, es importante monitorear cualquier cambio en las condiciones económicas que puedan influir en su cotización a futuro. La sostenibilidad de esta tendencia será clave para determinar la estabilidad a largo plazo de la moneda.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y la libra esterlina fue del 1.69%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.