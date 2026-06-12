La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 en México es de 19.96 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.65%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.98 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

La cotización del Euro mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó un 0,78% y en el último año acumula un descenso del 8,87%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización comenzó con dos descensos, repuntó, corrigió, encadenó cuatro avances y cerró con dos retrocesos; el balance apunta a volatilidad y un resultado cercano al punto de partida.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.54%, es menor que la volatilidad anual de 5.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días su valor ha incrementado un 1%. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

Este comportamiento indica que el mercado está respondiendo favorablemente, lo que podría sugerir una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia para determinar si se mantendrá en los próximos días.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.