La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de abril de 2026 es de 10,48 euros y fijan un total de 149.629 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,11%. La cotización de Caixabank SA mostró una primera mitad volátil con alternancia de avances y retrocesos, luego encadenó cuatro sesiones claramente bajistas y cerró con un leve repunte. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 15.86%, mientras que su volatilidad anual es del 28.25%. Dado que el 15.86% es menor que el 28.25%, podemos concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento observado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.