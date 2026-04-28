La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de abril de 2026 es de 10,32 euros y documentan un total de 539.365 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,43%. En los últimos 10 días, Banco Santander mostró una tendencia mayoritariamente bajista. Predominaron las caídas, con una racha de cinco jornadas a la baja en el tramo medio y un leve rebote en las dos últimas sesiones. En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha sido del 15.78 %, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 32.42 %. Esto sugiere que el comportamiento de las acciones de Banco Santander en el último período ha sido mucho más estable en comparación con el transcurso del último año, donde se registraron muchas más variaciones. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.