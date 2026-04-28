La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de abril de 2026 es de 18,75 euros y documentan un total de 170.802 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,19%. En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia bajista dominante, con descensos casi continuos y un repunte en las dos últimas sesiones que no compensa las pérdidas acumuladas. En la última semana, BBVA ha presentado una volatilidad del 16.56%, mientras que la volatilidad anual registrada es del 31.52%. Dado que 16.56% es menor que 31.52%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la semana pasada. Esto sugiere que, aunque ha habido variaciones recientes, su tendencia general se ha mantenido más controlada a lo largo del tiempo. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.