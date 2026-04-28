En el inicio de esta jornada bursátil del 28 de abril de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han comenzado a negociarse en España a un precio de 20.07 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza las 111,794 acciones, la compañía muestra una leve variación del 0.40% en comparación con el cierre del día anterior, destacando la dinámica en el mercado eléctrico nacional. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. comenzó con tres jornadas a la baja, encadenó a continuación cuatro avances, sufrió un retroceso puntual y cerró con dos subidas, dejando un balance netamente alcista con pequeñas oscilaciones intermedias. En la última semana, Iberdrola ha mostrado una volatilidad del 4.93%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.72%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del año. Mientras que la volatilidad semanal sugiere un entorno relativamente tranquilo, la cifra anual refleja una mayor incertidumbre en el periodo extendido. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.