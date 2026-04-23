En la apertura de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,48 euros y registran un volumen de 139324 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,13% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mixta. Hubo un aumento inicial, seguido de varias caídas, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las fluctuaciones, la acción se mantuvo estable en algunos momentos, sugiriendo que los inversores están evaluando cuidadosamente la situación antes de tomar decisiones. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 21.09%, mientras que su volatilidad anual es del 28.33%. Dado que 21.09% es menor que 28.33%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.