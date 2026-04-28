En la apertura de mercados de este martes, 28 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,98 euros y registran un volumen de 18110 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,53% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Enagás S.A. encadenó tres caídas, luego cuatro subidas, después dos retrocesos y terminó con un avance, dejando un balance mixto sin tendencia clara y un leve impulso final. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 12.36%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.14%. Dado que la volatilidad semanal (12.36%) es menor que la volatilidad anual (23.14%), se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de gas en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.