Este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 10,38 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 76.525. Esta cifra refleja una variación del 0,05% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un comportamiento mixto, con 5 sesiones al alza y 5 a la baja; tras un inicio positivo y varias alternancias, enlazó tres caídas seguidas antes de un repunte final, dejando un balance global prácticamente neutro. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 11.99%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.27%. Al comparar estas cifras, se observa que 11.99% es menor que 28.27%, lo que indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones de corto plazo, la tendencia general a lo largo del año ha sido más consistente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.