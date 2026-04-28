Este martes, 28 de abril de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.575 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,21%. La cotización del Euro frente al rublo ruso mostró retrocesos recientes, con una variación semanal de -0.37% y una caída anual de -4.85%, reflejando una tendencia bajista. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, reflejando una caída constante en su valor frente a otras monedas. A lo largo de este periodo, las fluctuaciones han sido notables, lo que indica un debilitamiento en la confianza de los inversores. Este descenso podría estar influenciado por factores económicos externos e internos que afectan la estabilidad del rublo. Es crucial monitorear esta tendencia en el futuro para evaluar su impacto en la economía local y las decisiones de inversión. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 6.94%, es inferior al 13.73% de su volatilidad anual, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,6 RUB, según los últimos datos registrados.