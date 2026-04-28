En el mercado bursátil español, este 28 de abril de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han iniciado su jornada con un precio de apertura de 38.40 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 12,280 acciones, la compañía ha registrado una variación del 0.81% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés constante de los inversores en el sector energético. En los últimos diez días, Endesa SA inició con dos descensos, encadenó cinco subidas, sufrió dos bajas y terminó con un repunte, cerrando el periodo con balance neto positivo y volatilidad moderada. La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido de 12.08%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual de 21.29%. Esto indica que el comportamiento de las acciones de Endesa ha sido mucho más estable en el último año. La menor volatilidad reciente sugiere que las variaciones en su precio han sido moderadas en comparación con el comportamiento más errático que ha mostrado a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.