La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 28 de abril de 2026 es de 4,09 euros y documentan un total de 63.300 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,29%. En los últimos 10 días, Mapfre registró dos caídas, dos subidas, una racha de cuatro descensos y un cierre con dos alzas; el balance general sigue negativo pese al rebote final. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre ha sido del 12.73%, que es menor que su volatilidad anual del 24.48%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal muestra menos variaciones en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.