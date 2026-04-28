Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, martes 28 de abril? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Cuando pierdes los estribos y aflora tu faceta más irascible, tu carácter puede tornarse muy duro y devastador. Por eso, hoy conviene extremar la prudencia: Urano estará mal aspectado y cualquier pequeño contratiempo podría desencadenar un estallido violento del que, sin duda, te arrepentirás durante mucho tiempo. Tauro, hoy en el trabajo podrías sentirte más irritable; un pequeño contratiempo podría detonar un estallido. Mantén la calma y evita responder en caliente. Para que te vaya bien, prioriza tareas simples y comunica tus límites con serenidad. Si algo te enoja, aléjate un momento y regresa con la cabeza fría para no arrepentirte. Hoy, Tauro puede esperar un día lleno de sorpresas en el amor. Las energías cósmicas sugieren que una conexión especial podría florecer, especialmente si se abre a nuevas experiencias y se deja llevar por la intuición. En cuanto a la compatibilidad, Tauro se lleva muy bien con Virgo. Ambos signos comparten valores similares y una apreciación por la estabilidad, lo que puede llevar a una relación sólida y duradera. Las personas nacidas bajo el signo de Tauro son conocidas por su determinación y tenacidad. Su enfoque práctico y realista les permite enfrentar los desafíos con calma y paciencia, lo que les convierte en individuos confiables y estables. Además, suelen ser muy leales a sus seres queridos, valorando las relaciones duraderas y significativas. La sensualidad y el amor por la belleza son características distintivas de Tauro. Disfrutan de los placeres de la vida, como la buena comida, la música y el arte, lo que les lleva a buscar la comodidad y la armonía en su entorno. Su naturaleza terrosa les proporciona una conexión profunda con la naturaleza y un deseo de disfrutar de lo tangible. En conclusión, querido Tauro, cada día trae consigo nuevas oportunidades y desafíos que pueden influir en tu camino. No dejes de seguir nuestras noticias diarias para descubrir lo que los astros tienen reservado para ti. Mantente informado y prepárate para aprovechar al máximo lo que el futuro te depara. ¡Tu destino está a solo un clic de distancia! Respira hondo y date unos minutos antes de responder ante cualquier contratiempo. Canaliza la tensión con una caminata breve o estiramientos antes de decidir o discutir. Si notas que sube el enojo, toma distancia, hidrátate y vuelve a la conversación cuando puedas hablar con calma.