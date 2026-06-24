La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este miércoles, 24 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,62 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 138.598. Esta cifra refleja una variación del 0,12% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista con cinco avances seguidos, una corrección, dos nuevas alzas, otra corrección y cierre en positivo, indicando momentum favorable con retrocesos puntuales.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en 18.11%, lo cual es inferior a la volatilidad anual de 24.18%. Esto indica que el comportamiento de la acción de CaixaBank es mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con el ejercicio anterior.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal, prestando servicios de financiación, ahorro e inversión a particulares, empresas e instituciones.

Ofrece y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros (VidaCaixa), fondos y planes de pensiones, con líneas en banca minorista y de empresas, corporativa, gestión de activos, seguros y pagos/consumo. Es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red y canales digitales (CaixaBankNow e imagin), reforzado tras la integración de Bankia.