La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 12,32 euros y registran un volumen de 177408 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,4% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Caixabank SA comenzó con tres jornadas al alza, luego alternó avances y retrocesos (dos subidas seguidas, dos caídas seguidas) y terminó con vaivén; en conjunto, predominó un tono ligeramente alcista con leve ganancia y mayor volatilidad al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se situó en 13.70%, lo que es menor que su volatilidad anual del 24.18%. Esto indica que, en el corto plazo, CaixaBank ha mostrado un comportamiento mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal, prestando servicios de financiación, ahorro e inversión a particulares, empresas e instituciones.

Ofrece y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros (VidaCaixa), fondos y planes de pensiones, con líneas en banca minorista y de empresas, corporativa, gestión de activos, seguros y pagos/consumo. Es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red y canales digitales (CaixaBankNow e imagin), reforzado tras la integración de Bankia.