En la apertura de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 39,77 euros y registran un volumen de 12504 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,38% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Endesa SA pasó de un inicio estable a nueve sesiones consecutivas al alza, reflejando un impulso alcista sostenido y mayor confianza del mercado.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha sido del 8.41%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.10%. Esto significa que el comportamiento de Endesa en la última semana es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,77 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final alcanzada es de 1.89B, cifra que se obtiene al considerar un fondo de inversión después de deducir todos los gastos.

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La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables (eólica, solar e hidráulica), así como de nuclear y ciclos combinados. Su línea de negocio abarca generación, redes, comercialización y servicios energéticos (como movilidad eléctrica); pertenece al grupo Enel (accionista mayoritario) y está enfocada en la descarbonización y la digitalización de sus operaciones.