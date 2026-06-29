Este lunes, 29 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7222 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,28%.

En la última semana, la cotización entre el euro y el yuan registró un ligero descenso de -0.05% y en el último año acumuló una caída más marcada de -8.07%, mostrando una tendencia bajista prolongada.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, lo que indica un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas. Este aumento contrasta con las fluctuaciones observadas en las jornadas anteriores, donde la moneda había tenido un comportamiento más incierto.

El incremento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía que respalda al yuan, lo que podría atraer más inversión extranjera y contribuir a la estabilidad económica del país.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, que se sitúa en un 3.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.19%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.