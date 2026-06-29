En la apertura de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026, en España, las acciones de Gas Utilities Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,69 euros y registran un volumen de 80347 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,45% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, Enagás S.A. empezó con dos caídas, luego alternó subidas y descensos con una breve racha alcista y cerró al alza; el balance es neutral, sin días planos, lo que apunta a un movimiento lateral volátil.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 13.83%, que es menor que la volatilidad anual del 21.72%. Esto sugiere que, en el corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. Esta estabilidad reciente puede ser un indicador positivo para los inversionistas que buscan menor riesgo en sus decisiones.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,88 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el transportista y operador del sistema gasista en España, propietaria y operadora de la red básica de gas natural y de varias plantas de regasificación.

No produce gas ni electricidad: presta servicios de transporte, regasificación y almacenamiento con ingresos mayoritariamente regulados. Mantiene participaciones internacionales (p. ej., en TAP) y desarrolla proyectos de hidrógeno y gases renovables; fundada en 1972, es Gestor Técnico del Sistema y participa en el corredor H2Med.